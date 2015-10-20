Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Kasulidis: Türkiye'ye vetomuz sürecek

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, Türkiye'nin tıkanan, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini veto etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan Devlet Televizyonu'na (NET) konuşan Kasulidis, Türkiye'nin, Kıbrıs Rum ve Türk liderler arasında Kıbrıs'ın bütünleşmesi amacıyla yapılan görüşmelere yardımcı olmak için yeterince çaba harcamadığını belirtti.

Kasulidis, "Müzakerelerin donmasının nedenleri henüz ortadan kalkmadı. Mevcut koşullarda müzakerelerin yeniden başlamasına razı olmayız" dedi.

Güney Kıbrıs'ın AB Daimi Temsilcisi Kornelios Korneliou ise daha önce birliğin Türkiye ile müzakerelerinde ekonomi ve para politikası başlığının açılmasını kabul edebileceklerini söylemişti.

Kornelios Korneliou, bu başlıkta müzakereleri Kıbrıs hükümetinin dondurmadığını hatırlatmıştı.

Sadece 14 başlık açılabildi

Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerine 2005'te başladı. Geçen 10 yılda 35 müzakere başlığından sadece 14'ü açılabildi. Kapatılan başlık sayısı ise sadece bir.

Güney Kıbrıs, 2009'dan bu yana Türkiye ile altı müzakere başlığının açılmasını, Ankara'nın ülkeyi tanımasını reddetmesini ve limanlarını ve havaalanlarını gemilerine ve uçaklarını açmamasını gerekçe göstererek engelliyor.

Müzakere başlıkları AB'ye üye tüm ülkelerin onayı ile açılıp kapanabiliyor.

AB liderleri geçen hafta göçmen krizinin çözümüne yardımcı olması koşuluyla, Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını değerlendirme sözü vermişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Pazar günü İstanbul'da, ülkesinin Türkiye ile müzakerelerde ekonomi ve para politikası başlığının açılmasını desteklediğini söylemişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Mustafa Akıncı'nın adanın yeniden birleşmesi amacıyla yaptıkları görüşmelerin önümüzdeki ay hızlanması bekleniyor.