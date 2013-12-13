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Yaşam

Kibar müşteriye daha ucuz tarife

Fransa'da bir kafe yöneticisi müşterilerinin sipariş veriş şekillerine göre ürünlerde fiyatlandırmayı belirliyor

13 Aralık 2013 09:14

Fransız Rivierası’nda bir restoran müşterilerini 'terbiyeli ve kibar' tutumlarına göre ücretlendiriyor. Fransa’nın Akdeniz kıyısında bulunan Nice kentindeki ‘Petite Syrah’ adlı restoranda garsona, "Bir kahve" diyenler 7 euro, "Bir kahve lütfen" diyenler 4,25 euro, "Merhaba, bir kahve lütfen" diyenlerse 1,40 euro ödüyor.

Kafenin sahibi Fabrice Pepino, bu fiyat uygulamasının bir şaka olarak başladığını fakat müşterilerinin artık eskisinden daha çok güldüğünü söylüyor. Petite Syrah restoranının bu uygulaması, yerel bir gazetecinin menünün fotoğrafını tıklayın Twitter’da paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Gazetenin attığı tweet, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Nice-Matin gazetesinin Facebook sayfasından paylaştığı haberi, 60 binden fazla kullanıcı “beğendi.” Gazetenin görüşlerine yer verdiği eski Fransız Bakan Christine Boutin bu uygulamanın “harika bir fikir” olduğunu söylüyor.

 

Pepino ve eşi Renee restoranı üç yıl önce açmışlar

 

İngilizce haber sitesi The Local’a konuşan Pepino, “Bir şaka olarak başladı çünkü öğle aralarında herkes çok stresli geliyordu ve bazen kahve sipariş ettiklerinde bize kaba davranıyorlardı” diyor ve ekliyor: 

“Bu da bizim ‘Sakin olun ve yolunuza devam edin’ deme şeklimiz. İnsanların Fransız hizmetinin kaba olduğunu düşündüğünü biliyorum ama müşterilerin meşgul olduklarında kaba davrandıkları da bir gerçek.”

 

'Komik eski bir dünyada yaşıyoruz'

 

Pepino, bu fikri internette dolaşırken bulmuş ve beğenmiş. Kafenin sahibi, birkaç ay önce kafenin kara tahtasını neredeyse "siliyormuş."

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