Khan: Cameron Trump taktiği uyguladı



Londra'nın yeni Belediye Başkanı Sadiq Khan Büyük Britanya Başbakanı David Cameron ve seçimi kaybeden muhafazakâr rakibi Zac Goldsmith'i sert dille eleştirdi. ‘Guardian' gazetesindeki habere göre Khan ‘iki muhafazakâr politikacının oy kazanmak için ABD'nin başkan adaylarından Donald Trump’ınkine benzer taktik uyguladıklarını', söyledi. 45 yaşındaki İşçi Parti'li belediye başkanı ‘Observer' gazetesi için kaleme aldığı makalede muhafazakârların dini gruplarlarla etnik azınlıkları birbirine düşürmek için korku ve imalara yer verdiklerini yazdı. Donald Trump son aylarda göçmenler ve Müslümanlar hakkında kışkırtıcı sözler söylemişti. Başkan adayı terör saldırısı korkusunu körüklemiş ve Müslümanların ABD'ye girmesinin yasaklanmasını istemişti.

Pakistanlı bir göçmen ailenin çocuğu olan Sadiq Khan Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı. Muhafazakârların adayı Goldsmith Sadiq Khan'ın radikal Müslümanlara sempati beslediğini iddia etmiş ve bu sözleri yüzünden sert eleştirilere muhatap olup ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.