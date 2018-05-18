KGF'den üçüncü kefalet paketi

ANKARA (DHA) - İşletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini hedefleyen Kredi Garanti Fonu, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 Milyar TL’lik yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı.

Geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan 200 Milyar TL’lik kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket Ocak 2018’de 55 Milyar TL olarak belirlenmiş ve hızla kullandırılmıştı. Bu kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmamakla birlikte kefalet oranları da yükseldi.

KFG\'den yapılan açıklamada, önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı %80 iken bu protokolle birlikte bu oran %85’e çıkarıldığı; KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da %75’ten %80’e çıkarıldığı vurgulandı.

İhracatçılara destek

İhracatçılara verilen %100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 Milyar TL’lik hacmin 5 Milyar TL’lik bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 Milyar TL’lik limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı. Yapılan açıklamaya göre, işletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak kullanabilecek.