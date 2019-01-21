Kevin-Prince Boateng, Barcelona'ya transfer oldu!

T24

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuloı forması giyen Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng, Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

İspanyol devi Barcelona, forvet hattına takviye yaptı. Katalan ekibi, 31 yaşındaki yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng ile anlaştı.

Anlaşmayı Sky Sports'ta yaptığı açıklamayla duyuran Boateng, "Ben geliyorum Barça. Sassulo'dan ayrıldığım için üzgünüm ancak çok büyük bir fırsat. Real Madrid hakkında bir şey söylemeyeceğim, sadece geçmişte kaldı. Sadece Barcelona'ya odaklanmak ve gelecek El Clasico'da Bernabeu'da gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.