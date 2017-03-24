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BBC Türkçe

'Keşke Türkiye'den hiç gitmeseydik'

Reuters ajansına konuşan Suriyeli göçmen Fatema Batayhi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşadığı köyde karşılaştığı düşmanca tavır yüzünden 5 hafta boyunca evinden çıkamadığını söyledi. Aşırı sağcıların hakaretine ve saldırısına uğrayan Batayhi, Türkiye

24 Mart 2017 21:32

Suriyeli göçmen Fatema Batayhi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşadığı köyde karşılaştığı düşmanca tavır yüzünden evini terk edemiyor. Fatema, Türkiye'yi terk ettiği için pişman.

Reuters haber ajansına konuşan Fatema Batayhi, göçmen ve Müslüman olduğu için, Sofya'da yaşadığı ve adını Bulgar bir yazardan alan Elin Pelin Köyü'nün meydanında 7 bin kişilik bir topluluk tarafından hakarete maruz kaldığını ve bazı kişilerin kendisine saldırdığını söyledi.

Batayhi, bu olay sonrası 5 haftadır evinden çıkamadığını belirtti.

4 yıl önce eşi ve küçük oğluyla Suriye'nin Halep kentindeki savaştan kaçmış Batayhi.

İlk başta Türkiye'ye gelen aile, 8 ay önce giriş yapabildikleri ilk Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'da büyük oğullarıyla bir araya gelmiş.

İlçenin belediye başkanı, aileye oturum izni için gerekli belgeleri vermemiş.

Batayhi ailesi de kasabada düşmanca bir tavırla karşılaşmış.

Fatema Batayhi evinde Reuters'a yaptığı açıklamada kasabanın meydanında kendisine bir şeyler fırlatıldığını söyleyen Batayhi, "Çok, çok korktum. O zamandan beri dışarı çıkmıyorum ve kapıyı kilitli tutuyorum" diyor.

Eşi Fahim Jaber ise milliyetçilerin kendilerini tehdit ettiğini ve zorla Hristiyan olmaya zorlayacaklarını söylüyor:

"Biz Müslümanız ancak Halep'teki evimiz kiliseye yakındı; Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında böylesine bir ayrım ve saldırganlık hiç görmedim."

Bulgaristan seçimlere doğru giderken artan göçmen dalgası yüzünden yükselen aşırı sağın izlerini görmek mümkün.

Nüfusunun yüzde 12'si Müslüman olan ülkede, Osmanlı mirasına karşı çıkmak milli kimliğin önemli etmenlerinden biri olarak görülüyor.

Ülkede Şubat ayında yayımlanan kamuoyu araştırmalarında, Bulgarların yüzde 77'si Ortadoğu, Asya ve Afrika'dan gelen göçmenleri ulusal güvenlik için tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Bu ayın başında Katolik bir rahip, ülkenin kuzeyinde Suriyelilere barınak sağladığı için yerel halktan tepki gördüğü gerekçesiyle ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Çoğu göçmen Avrupa'nın daha zengin ülkelerine gitmeyi tercih etse de Fahim ve Fatema çifti, 2013'te Bulgaristan'da bir hayat kuran oğulları ile beraber yaşamak istiyor.

Türkiye'de 3 yıl yaşadıktan sonra Haziran 2016'da Bulgaristan'a gelen aileye mülteci statüsü verilse de Belediye Başkanı Ivaylo Simeonov'un oturum izni vermeyi reddetmesi, hükümet nezdinde yankı bulmadı.

Fahim Jaber ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne Suriye'ye geri dönmek istediklerini söylediklerini ancak kurumun güvenlik gerekçesiyle taleplerini reddettiğini söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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