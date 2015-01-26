Kerry'den Nijerya'ya destek sözü



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry terör örgütü Boko Haram'ın tüm baskılarına rağmen Nijerya hükümetini şubat ayı ortasında planlandığı şekilde seçime gitmeye çağırdı. Barışçıl, güvenilir ve şeffaf şekilde yapılacak seçimlerin gerek Nijeryalıları gerekse diğer ülkelerin Nijerya hükümetine karşı güvenini tazeleyeceğini kaydeden Kerry, bunun da Boko Haram gibi gruplarla mücadelede en etkin yöntem olduğuna işaret etti.

Kerry, Nijerya ordusuna Boko Haram ile mücadelesinde sağladığı desteği sürdürme sözü de verdi.

Boko Haram son olarak hafta sonunda milyonlarca kişinin yaşadığı Maiduguri kenti ve ülkenin kuzey doğusunda bulunun iki kentte saldırılar düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre saldırganlar geri püskürtülmüştü. Vanguard gazetesinin haberine göre çıkan olaylarda en az 12 sivil hayatını kaybetti. En az 53 saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir "İslam devleti" kurmayı hedefliyor.

Nijerya'da 14 Şubat'ta hem devlet başkanlığı ham de parlamento seçimleri yapılması planlanıyor.

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DW/dpa, BW/BS