T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kerry'den Nijerya'ya destek sözü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, seçimlere hazırlanan Nijerya'yı ziyaret ederek, ülkenin Boko Haram ile mücadelesine desteği sürdürecekleri sözünü verdi.

26 Ocak 2015 13:40


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry terör örgütü Boko Haram'ın tüm baskılarına rağmen Nijerya hükümetini şubat ayı ortasında planlandığı şekilde seçime gitmeye çağırdı. Barışçıl, güvenilir ve şeffaf şekilde yapılacak seçimlerin gerek Nijeryalıları gerekse diğer ülkelerin Nijerya hükümetine karşı güvenini tazeleyeceğini kaydeden Kerry, bunun da Boko Haram gibi gruplarla mücadelede en etkin yöntem olduğuna işaret etti.

Kerry, Nijerya ordusuna Boko Haram ile mücadelesinde sağladığı desteği sürdürme sözü de verdi.

Boko Haram son olarak hafta sonunda milyonlarca kişinin yaşadığı Maiduguri kenti ve ülkenin kuzey doğusunda bulunun iki kentte saldırılar düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre saldırganlar geri püskürtülmüştü. Vanguard gazetesinin haberine göre çıkan olaylarda en az 12 sivil hayatını kaybetti. En az 53 saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir "İslam devleti" kurmayı hedefliyor.

Nijerya'da 14 Şubat'ta hem devlet başkanlığı ham de parlamento seçimleri yapılması planlanıyor.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa, BW/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanı John KerryNijeryaBoko HaramDışişleri Bakanı John KerryNijeryalılarıKerryKerry NijeryaHaramMaiduguriWelle Türkçe DW/dpa BW/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24