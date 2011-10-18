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Kültür-Sanat

Kerem Görsev Grammy'ye aday

Besteci ve caz piyanisti Kerem Görsev'in 14'üncü albümü 'Therapy' Grammy’nin aday adaylarından biri oldu.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye'de caz denince ilk akla gelen isimler biri olan besteci ve caz piyanisti Kerem Görsev'in 14'üncü albümü 'Therapy' Grammy’nin aday adaylarından biri oldu.


Kerem Görsev’in Londra Phillharmonia Orkestrası yönetiminde, Londra Abbey Road Stüdyosunda kaydedilen recbysaatchi etiketiyle satışa sunulan 14'üncü albümü 'Therapy' Grammy’nin aday adaylarından biri oldu.


Görsev’in 14. stüdyo albümü olan “Therapy”, 54. Grammy Ödülleri’nde Best Large Jazz Ensemble kategorisinde yarışacak olan 64 albüm arasına girdi.


Türkiye satışları 1 ay içinde 10 bin adet satış rakamın ulaşan albüm kayıtlarında, dünyanın en ünlü orkestralarından Londra Phillharmonia Orkestrasını ünlü prodüktör ve kompositör Alan Broadbent yönetti.


Kerem Görsev'in on bestesinin yer aldığı albümde tüm düzenlemeleri Kamil Özler yaptı. Kayıtlarda Kerem Görsev'le birlikte saksofonda  dünyaca ünlü Grammy sahibi  tenor Ernie Watts yer aldı.


AyrıcaTürkiye'nin önemli caz müzisyenlerinden   kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman yer aldı.

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