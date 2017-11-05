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Dünya

Kenya'da iki eşcinsel aslan sansür kurulunun gündeminde yer aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Kenya'daki Masai Mala Ulusal Parkı'nda bir devlet yetkilisi iki erkek aslanın eşcinsel ilişkiye girmesinin, parkı ziyaret eden eşcinsel kişilerin suçu olduğunu söyledi

05 Kasım 2017 16:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Kenya\'daki Masai Mala Ulusal Parkı\'nda bir devlet yetkilisi iki erkek aslanın eşcinsel ilişkiye girmesinin, parkı ziyaret eden eşcinsel kişilerin suçu olduğunu söyledi.
Kenya Film Sınıflandırma Kurulu (KFCB) başkanı Doktor Ezekiel Mutua, bilim insanlarının aslanların \"eşcinsel ilişkiye girme sebeplerini\" araştırıp öğrenmesini ve bu süre boyunca aslanların ayrı bir yerde tutulmalarını talep etti. Bilim insanları aslanlar arasında yıllar boyunca eşcinsel eylemler gözlemliyor fakat Doktor Mutua bu olayın sebebinin parkı ziyaret eden eşcinsel kişilerin sergiledikleri davranışlar olduğunu iddia ediyor.
Bilim insanları tarafından kabul edilen bu eyleme bir açıklama bulma yolunda Dr Mutua, büyük yelelerine rağmen aslanların gerçekten erkek olup olmadıklarının da araştırılmasını istiyor. Yerel basına konuşan Dr Mutua, \"Bu hayvanların rehberliğe ihtiyacı var. Yüksek bir ihtimalle parkı ziyaret eden eşcinsel insanların davranışlarından etkilendiler. Bir yerlerden bu tarz bir davranış görüp taklit etmiş olabilirler ya da bu tamamen şeytansı bir olay çünkü hayvanlar film izlemiyor\" dedi.
Kenya\'da eşcinsel ve transseksüel bireylere karşı büyük bir ayrımcılık bulunuyor ve yasadışı eşcinsel aktivitelerde bulunan insanlar 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. (Fotoğraflı)

 

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