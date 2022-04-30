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Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı: Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettim, ölçüyü kaçırmayın!

"İncil ve Kuran, Mesih'in günahları bağışlama, bazı dînî ahkamı iptal etme, bazı haramları helâl kılma yetkisi olduğunu söyler!"

30 Nisan 2022 17:07

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, "alkollü içkileri haram kılan dini ahkâmı iptal ettiğini" söylerken, "Sağlığa zarar verdiğini biliyorsunuz, ölçüyü kaçırmayın" dedi. 

Mezarcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!" ifadesini kullandı.

Mezarcı, bir diğer paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

"İncil ve Kuran, Mesih'in günahları bağışlama, bazı dînî ahkamı iptal etme, bazı haramları helâl kılma yetkisi olduğunu söyler! Mesih, Allah'ın verdiği yetkileri kullanırken, Din ve Devlet erkanından izin almaz; dinleri günceller, inananlara kurtuluş müjdesi verir! ANLAŞILMAYAN NE?"

hasan mezarcımesih
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