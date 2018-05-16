Kemerspor 2003 - Bayrampaşa: 1-1

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Ahmet Şimşek (xx), Bersan Duran (xx)

KEMERSPOR 2003: İsmail Çetin (xx) - Fikret Sevilgen (xx), İbrahim Dağaşan (xx) (Dk. 63 Mümin Papaker xx), Deniz Ataç (xx), Akın Akman(xx), Atakan Cangöz (xx), Sevcan Bıyıklı (xx), Birkan Öksüz (xx), (Dk. 84 Muhammet Türkmen), Abdulsamet Burak (xx), Ertuğrul Arslan (xx)(Dk. 71 Abdurrahman Ayhanoğlu xx), Doğukan Sinik (xx)

BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok (xx) - Güray Fırat (xx), Sefa Korkmaz (xx), Benhur Keser (xx), Ahmet Güney (xx), İlker Cihan (xx), Bülent Kocabey(xx) (Dk. 63 Said Can Açıkalın xx), Sercan Uslu (xx) (Dk. 74 Hüseyin Akoğlu xx), Polat Güren (xx) (Dk. 79 Ahmet Keleş xx), Gökhan Günel (xx), Hayrullah Akyel (xx)

GOLLER: Dk. 83 (P) Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003) - Dk. 81 Benhur Keser (Bayrampaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Atakan Cangöz (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Sevcan Bıyıklı, Akın Akman, İbrahim Dağaşan, Fikret Sevilgen (Kemerspor 2003) - Güray Fırat, Polat Güren, Ahmet Güney, Bülent Kocabey, Gökhan Günel, Hüseyin Akoğlu (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig play-off müsabakaları yarı finalinde Kemerspor 2003 - Bayrampaşa karşılaşması 1-1 sona erdi. İlk maçta rakibini 3-0 yenen Bayrampaşa, bu sonuçla finale yükseldi.

TFF 3\'üncü Lig play-off müsabakaları yarı finalinde Kemerspor 2003 ile Bayrampaşa karşılaştı. Bayrampaşa ilk maçta 3-0 yendiği Kemerspor 2003 ile rövanş maçında 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Maç öncesi seremonide İsrail\'in Kudüs\'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

37\'nci dakikada Kemerspor 2003\'ün atağında Doğukan\'ın ceza sahası dışından sert şutunu Bayrampaşa kalecisi çeldi. Altıpas çizgisinde Kemerspor\'dan Sevcan\'ın topla buluşması sonrası hakem ofsayt kararı verdi.

45\'inci dakikada Kemerspor 2003\'un atağında ceza sahasında topla buluşan Deniz Ataç\'ın şutunu kaleci kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52\'nci dakikada Kemerspor 2003\'ün sağ kanattan atağında Atakan\'ın ortasına hareketlenen Birkan\'a ceza sahasında Bayrampaşa\'dan Gökhan\'ın yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Dağaşan\'ın kullandığı penaltı atışını kaleci kurtardı.

58\'inci dakikada Bayrampaşa\'dan Ahmet Güney, kendi sahasında kaptığı topla ceza yayına kadar ilerledi. Ahmet\'in sert şutu kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.

80\'inci dakikada Bayrampaşa\'nın atağında rakibine sert müdahalede bulunan Atakan Cangöz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

81\'inci dakikada Bayrampaşa atağında ceza sahasında oluşan karambolda topla buluşan Benhur\'un şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

83\'üncü dakikada Kemerspor atağında Sevcan Bıyıklı\'nın rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan\'ın penaltı atışında top filelerle buluştu: 1-1

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