Kemal Sunal'ın hatıraları Eskişehir'de

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TÜRK sinemasının usta ismi Kemal Sunal\'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi Eskişehir\'de açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen \'Kemal Sunal Hatıraları Sergisi\'nin açılış törenine sanatçının eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, 18 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncunun oynadığı filmlere ait afişler ve giysiler ile kişisel eşyaları ve aksesuarları yer alıyor. Serginin açılışını kızı Ezo Sunal ile birlikte yapan Gül Sunal, çok zor olmasına rağmen tüm Türkiye\'yi gezmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Kemal Sunal için artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o artık büyük bir ailenin ferdi. Yurt dışından bile birçok hayranı var. Kaybedeli 19\'uncu yıla girdik. 2,3,5,10 yaşında hayranlarının olması çok önemli. Ezo bir mesajında söylemişti \'babam ölümsüzlüğü buldu\' diye. Biz de öyle düşünüyoruz. Türk halkı hakikaten çok vefakar. Yani Kemal bizden çıktı. Kemal yaşarken biz çok güzel bir hayat yaşadık. Kaybettikten sonra, onun sayesinde yine çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Yaşarken herşeye değer vermiş, önem vermiş ve saklamış. Evlenirken, yıldırım nikahı için rapor almam gerekiyordu. O rapor çantasından çıktı, onu da sergiliyorum. Filmlerinde giydiği tüm orijinal köstümleri yer alıyor. Biz de ailece, çok zor olmasına rağmen bütün Türkiye\'yi gezmek istiyoruz. Çünkü bu halk, Kemal\'in sergisini hak ediyor.\"

Ezo Sunal da, \"Ben küçükken ona hediye ettiğim midye kabuğunu, doğum gününde onun için hazırladığımız notları saklamış. Her şeye çok değer vermiş. Biz de mümkün olduğunca sevenleriyle paylaşmak istedik. Umarım birçok kişeye ulaşır\" dedi. Kemal Sunal Hatıraları Sergisi, 18 Ocak\'a kadar açık kalacak.

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