Kediler de 'köpekler kadar akıllı'

Japon uzmanların yaptığı araştırmada, kedilerin belirli hafıza testlerinde köpekler kadar iyi olduğu ve bunun da kedilerin köpekler kadar zeki olabileceğini gösterdiği sonucuna varıldı.

49 evcil kedinin incelendiği araştırmada, kedilerin en sevdikleri yemeği yemek gibi hoşlandıkları deneyimleri hatırladıkları görüldü.

Köpekler de "epizodik hafıza" diye bilinen belirli bir olayı hatırlama özelliğine sahip.

İnsanlar da geçmişte yaşanan, kahvaltıda ne yedikleri, yeni bir işteki ilk günleri veya aileden birinin düğünü gibi olayları bilinçli olarak yeniden kurguluyor.

Bu anılar kişinin söz konusu olaylara bakışıyla şekilleniyor, bir başka deyişle kişiye özgü oluyor.

Kyoto Üniversitesi'nden psikolog Saho Takagi, kedilerin de köpekler gibi geçmişteki belirli bir deneyimin anılarını kullandıklarını, bunun da insanlar gibi epizodik hafızaya sahip olabileceklerini gösterdiğini söyledi.

Takagi, "Epizodik hafıza aklın içe dönük bir fonksiyonu olarak görülüyor. Çalışmamız kedilerde bir tür bilinç olduğunu gösteriyor. İlginç bir teori de insanlar gibi deneyimlerini hatırlamaktan keyif alıyor olabilecekleri" dedi.

Japon uzmanlar, 49 kedinin 15 dakikalık bir aradan sonra hangi kaptan yemek yediklerini ve hangilerine dokunulmadığını hatırlama kabiliyetlerini test etti.

Testler sonucunda, kedilerin yiyecek kaplarına ilişkin "ne" ve "nerede" bilgilerini hatırlayabildikleri görüldü. Bunun kedilerin epizodik hafızaya sahip olduklarını gösterdiği sonucuna varıldı.

Uzmanlar kedilerin, testlerindeki kısa süreden daha uzun süreleri de hatırlayabileceklerini söyledi.

Japon bilim insanları ayrıca kedilerin, insan jestlerine, yüz ifadelerine ve duygularına yanıt vermek de dâhil çeşitli testlerde köpeklerle aynı performansları sergilediklerine dikkat çekti.

Saho Takagi, "Köpeklerin çok daha akıllı olduklarına dair yaygın inanışa rağmen, kediler köpekler kadar akıllı olabilir." dedi.

Yale Üniversitesi'nden Profesör Laurie Bantos da, çalışmanın kedilerin daha önce nereleri aradıklarını ve yiyecek bulunan yerleri hatırladıklarını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Deneyler, köpeklerin de belirli zaman ve yerlere dair spesifik hatıraları olduğunu göstermişti.

Aynı Japon araştırma ekibinin yaptığı benzer deneylerde, köpeklerin yemek yedikleri kapları hatırladıkları görülmüştü.