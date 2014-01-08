T24 LogoT24 Logo
Politika

KCK: Milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri birer paralel devlettir

Bese Hozat: İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri birer paralel devlettir

08 Ocak 2014 22:49

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Paris Katliamı’nın birinci yıldönümünde Fırat Haber Ajansı’na verdiği mülakatta “Türkiye’de resmi devletin dışında bir de oluşan paralel devletler vardır. Mesela Fethulah Gülen cemaati paralel bir devlettir. İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri birer paralel devlettir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat’ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

“Türkiye’de resmi devletin dışında bir de oluşan paralel devletler vardır. Mesela Fethullah Gülen cemaati paralel bir devlettir. İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri paralel birer devlettir. Paralel devletlerin birbiriyle ortaklaştığı ciddi bir çıkar ilişkisi vardır. Paralel devletlerin resmi bir hukukları, anayasaları yoktur. Görünürde resmiyete kavuşmuş bir orduları da yoktur ama resmi olandan daha güçlü ve örgütlü bir güce sahiptirler.  Özel Harp Dairesi ve JİTEM gibi güçler paralel devletin vurucu güçleridir, şimdi buna resmi kimlikli emniyet, polis ve yargı güçleri de eklenmiştir. Bunların bağlı kaldıkları hiçbir hukuk ve kural yoktur. Tüm savaş kurallarını kendileri belirleyip uyguluyorlar, kimseye de bir hesap vermiyorlar. Paralel devletin korkunçluğu esas burada ortaya çıkıyor. Paralel devlet Gladyo devletidir, NATO destekli cemaatin ve lobilerin illegal devlet örgütlenmesidir. Asıl amacı, Türkiye’nin demokratikleşmesini engellemektir.”

 

Danzikyan: Şaşırtıcı ve can sıkıcı

 

Hozat'ın açılamasını AGOS gazetesine değerlendiren Radikal gazetesi yazarı Yetvart Danzikyan, "Bese Hozat’ın ifadelerine hayli benzer ifadeleri Abdullah Öcalan’ın Milliyet gazetesine sızan görüşme kayıtlarında görmüştük. O zaman Ermeni cemaati ve toplumda konuya duyarlı kesimler bu ifadeleri eleştirmişler, devletin klasik söylemiyle hayli benzerlik taşıdığına dikkat çekmişlerdi. Aradan aylar geçtikten sonra benzer ifadelerle bir kez daha karşılaşmak şaşırtıcı ve can sıkıcı. Demek ki bütün o lafları havaya etmişiz" dedi.

Danzikyan'ın değerlendirmesi şöyle:

"Bese Hozat’ın ifadelerine hayli benzer ifadeleri Abdullah Öcalan’ın Milliyet gazetesine sızan görüşme kayıtlarında görmüştük. O zaman Ermeni cemaati ve toplumda konuya duyarlı kesimler bu ifadeleri eleştirmişler, devletin klasik söylemiyle hayli benzerlik taşıdığına dikkat çekmişlerdi. Hatta ben de o zamanlar konuyla ilgili olarak Radikal gazetesinin internet sitesinde bir yazı yazmıştım. Aradan aylar geçtikten sonra benzer ifadelerle bir kez daha karşılaşmak şaşırtıcı ve can sıkıcı. Demek ki bütün o lafları havaya etmişiz. Açıkçası artık ben şunu bekliyorum. Madem Ermeni ve Rum lobisi de bu ‘paralel devlet’ ile birlikte hareket ediyor (ki açıklamalarda bu zincir NATO ve Gladio’ya kadar uzanıyor) ve bu böyle açıkça konuşulabiliyor biraz daha ayrıntı bekliyoruz. Elde ne tür bilgi ve belge var, paylaşırlarsa seviniriz. Zira hayli ağır suçlamalar söz konusu. Yok, eğer bu bir kanaat olarak söyleniyorsa toplumun bir kesiminde var olan Ermeni nefretini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır maalesef. Toplumda belirleyici olan güçler arasındaki her türlü kavgada dönüp dolaşıp azınlıkların masaya sürülmesi umutsuzluk yaratıyor doğrusu."

ETİKETLER

bese hozatkckermeni lobisiyahudi lobisiparalel devletgülen cemaati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24