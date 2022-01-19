Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi

Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Oljas Husainov düzenlediği basın toplantısında, “KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan topraklarından çekilmesi bugün tamamlandı. Personel ile askeri teçhizatın yer aldığı son uçak Almatı’dan havalandı. Şu an ülkemizin topraklarında yabancı devletlerin askeri bulunmamaktadır” dedi.
Kazak Savunma Bakanlığı yetkilisinin söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin, barış güçlerini taşıyan son uçakların Kazakistan topraklarından havalandığını belirtmesini izledi.
Tokayev'in çağrısıyla asker gelmişti
KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan; ülkesinde yakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısı üstüne Kazakistan’a barış gücü olarak 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat gönderdi.