T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da park halindeki demir yüklü kamyona çarpan kamyonun taşıdığı buğday, yola saçıldı

19 Ocak 2019 16:16

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da park halindeki demir yüklü kamyona çarpan kamyonun taşıdığı buğday, yola saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ- Muratlı karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 59 DJ 962 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 20 GL 468 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. E.Y.’nin şans eseri yara almadığı kazada, kamyonun kasasındaki buğdaylar yola saçıldı. 
Yolda temizlik çalışması yapılırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞKazaTekirdağ MuratlıDJGLFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24