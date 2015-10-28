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Kayyumun ilk yayını bu oldu: Azizler ve Askerler

Yayının kesilmesinin ardından kayyumun ilk yayını Azizler ve Askerler oldu. Bir süre sonra uydudan bu yayın da tamamen kapatıldı

28 Ekim 2015 20:16

Koza İpek Holding'e kayyum atanmasının ardından Kanaltürk ve Bugün TV'nin yayını saat 16.30 sıralarında kesildi. Yayının kesilmesinin ardından kayyumun ilk yayını orjinal ismi "Saints and Soldiers" olan Azizler ve Askerler oldu. Bir süre sonra uydudan bu yayın da tamamen kapatıldı.

Gerçek olaylara dayanan filmin konusu şöyle:  

II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, 1944 yılının Aralık ayında Hitler'in ordularının Belçika'ya girdiği ünlü kış harekatı olan Bulge Muharebesi sırasında Ardenler ormanlarında yaşanmış Malmédy Katliamı ile başlar.

Almanlar, ormanlık alanda esir aldıkları 100 kadar Amerikan askerinin üzerine ateş açarlar. Çıkan kargaşada oradan kaçabilen bir avuç asker ellerindeki tek bir tüfekle düşman hatlarını geçmek zorundadırlar.

Yolda karşılaştıkları ve yanlarına aldıkları bir İngiliz askerinin önemli istihbarat bilgileri taşıyor olması sorumluluklarını bir kat daha arttırır, zira müttefik hatlarına ulaştıklarında binlerce başka askerin daha hayatını kurtarmış olacaklardır.

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