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Kayyım, Ceylan Önkol Parkı'nın adını değiştirdi

"İkisi de çocuk, ikisi de savaş mağduru. Fırat için de bir park açılabilirdi"

29 Eylül 2017 14:02

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Şenlik (Xiraba) köyünde 28 Eylül 2009’da koyunlarını otlattığı sırada Tapantepe Karakolu'ndan atılan havan mermisi sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un adının verildiği park, Lice Belediyesi kayyımı Sinan Başak tarafından kaldırıldı.

Başak, Ceylan’ın adı verildiği ve anıtının bulunduğu parka, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015’te manava gittiği sırada meydana gelen bombalı saldırıda ölen 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in adını verdi.

"Ceylan çocuk değil mi?"

Kayyımın uygulamasına tepki gösteren Ceylan’ın abisi Vedat Önkol, Ceylan’ın adının verildiği parktan kaldırılmasını yeni öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zaten her şey ortada. Ceylan çocuk değil mi? Bizimkiler onların çocuğu değil mi? Fırat da çocuk ve onun acısını da yaşıyoruz. Fırat da Ceylan gibi. Artık söylenecek her şey anlamını yitirmiştir. Anne ve babamın halen durumdan haberleri yok. Onlara nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Biz de bu topraklarda yaşıyoruz. Fırat da savaş mağduru, ailesi de öyle. Fırat için yeni bir park açılışı yapılabilirdi. Bir ismin kaldırılması, yerine başka bir ismin konulması doğru değil.”

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