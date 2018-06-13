Kayserispor'un yeni transferi Bilal'den Beşiktaş itirafı

Erol Bedir başkanlığındaki Kayserispor kadrosunu Bilal Başaçıkoğlu ile güçlendirdi. Kayserispor, Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nun transferi konusunda takımıyla ve oyuncuyla her konuda anlaştı.

Başacıkoğlu'ndan Beşiktaş itirafı

"Kayserispor'un 1 yıl öncesinden beri menajerlerimle görüşmeleri oldu. Ondan sonra ben zaten takımdan ayrılmak istedim. Bu sezon bittikten sonra Beşiktaş ile transfer döneminde görüşmüştüm. Transfer döneminde Beşiktaş devreye girmişti ama Kayserispor'da forma bulma şansım daha yüksek. Ondan dolayı Kayserispor'u seçtim. Ertuğrul hocam da geldi. Bence benim için daha iyi oldu."

22 yaşındaki futbolcu 11 Haziran 2018 Pazartesi akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi. Bilal Başacıkoğlu sabahleyin sağlık kontrolünden geçtikten sonra öğle saatlerinde düzenlenecek olan imza töreniyle kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Bilal Başacıkoğlu nasıl bir futbolcu?

Hollanda doğumlu 22 yaşındaki Türk futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükseldi. 1 yıl sonra Feyenoord'un dikkatini çeken genç futbolcu 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.Feyenoord ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bilal Başacıkoğlu'nun Transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2,75 milyon Euro.