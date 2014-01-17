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Spor

Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayserispor, Portekizli teknik direktör Domingos Paciencia ile anlaştı

17 Ocak 2014 13:27

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük görevine, Domingos Paciencia getirildi. Kulüp, Portekizli teknik direktör Paciencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli teknik direktör Domingos Paciencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Paciencia ile 1,5  yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, anlaşmanın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Mamur, Paciencia'nın, takımın Antalya Belek'teki kampına katıldığını da sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar Portekiz dışında bir tek İspanyol kulübü Deportivo'yu çalıştıran Paciencia, 2010-11 sezonunda Braga'ya UEFA Avrupa Ligi finali oynattı. Daha sonra yine Portekiz'de Sporting Lizbon takımının başına geçen 45 yaşındaki teknik direktör, son olarak Deportivo'da göreve aldı. Paciencia, yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmıyordu.

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