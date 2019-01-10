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Spor

Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı

İlyas KAPLAN / ANTALYA (DHA) - Antalya'da Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan hazırlık maçı fırtına nedeniyle yarıda kaldı

10 Ocak 2019 21:15

İlyas KAPLAN / ANTALYA (DHA) - Antalya\'da Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan hazırlık maçı fırtına nedeniyle yarıda kaldı.
Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarısı için Antalya’da kampta bulunan Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Osmanlıspor ile karşılaştı. Kayserispor karşılaşmaya; Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Varela, Umut Bulut ve Artem Kravets 11\'i ile çıktı. Osmanlıspor henüz ikinci dakikada Eric Ayuk\'un attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat karşılaşmanın 30\'uncu dakikasında etkisini artıran yağmur nedeniyle karşılaşma her iki takımın teknik heyetlerinin görüşmeleri sonucunda hakem tarafından iptal edildi.

(FOTOĞRAFLI)

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