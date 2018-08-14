Kayserispor - Antalyaspor: 2-0

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Erdem Bayık (xxx)

KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xxx), Kana Bıyık (xxx), Sapunaru (xxx), Sakıb (xx), Rotman (xx), Mensah (xx) (Dk. 89 Atila Turan), Deniz Türüç (xxx), Varela (xx) (Dk. 72 Hasan Hüseyin xx), Chery (xxx) (Dk. 68 Bilal Başaçıkoğlu xx), Umut Bulut (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (x), Birkan (xx), Diego (xx), Celustka (xx), Nazım (xx), Charles (x), Wenkör (x), (Dk. 80 Osman Çelik x), Danilo (xx) (Dk. 58 Dogukan x), Hakan Özmert (xxx), Maicon (xx) (Dk. 74 Drole x), Doukara (x)

GOLLER: Dk. 14 Chery, Dk. 74 Umut Bulut (Kayserispor)

SARI KART: Charles (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 40 Charles (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Kayserispor kendi sahasında Antalyaspor\'u 2-0 mağlup etti.

14\'üncü dakikada Varela\'nın ortasında topla buluşan Chery, kaleci Boffin\'in sağından topu filelere göndererek takımının yeni sezondaki ilk golüne imza attı: 1-0

35\'inci dakikada Birkan\'ın şutu Kayserispor ceza sahasına düştü. Lung topun sahibi oldu.

37\'nci dakikada Deniz Türüç\'ün ortasında Chery\'nin şutu kaleci Boffin\'de kaldı.

38\'inci dakikada Hakan Özmert\'in şutu Kayserispor kalesinin hemen yanından az farkla auta gitti.

40\'ıncı dakikada Antalyasporlu Charles 14\'üncü dakikada gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı sarı kırmızılı takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

52\'nci dakikada kaleci Boffin ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Umut Bulut, topu filelerle buluşturamadı.

67\'nci dakikada Rotman\'ın uzaktan şutunu kaleci Boffin iki hamlede yakaladı.

74\'üncü dakikada Deniz Türüç\'ün ortasında Umut Bulut, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0\'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Kayserispor\'un baskısı gol getirmedi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

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