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Kayseri'de kaçak sigaraya 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

03 Şubat 2018 15:26

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekipleri, Ç.G.\'ye ait işyerine düzenlediği operasyonda 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Doğu illerinden şehre kaçak sigara getirdiği belinlenen A.İ.\'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 2 bin 620 paket kaçak sigara bulundu. Toplam 3 bin 540 paket gümrük kaçağı sigaraye el konurken, Ç.G. ve A.İ. gözaltına alındı.

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