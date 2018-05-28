Kayseri'de dağlar çiçeklerle rengârenk

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de baharla birlikte Erciyes Dağı etekleri başta olmak üzere doğa rengârenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Başta Erciyes Dağı\'nın etekleri olmak üzere Kayseri\'nin ilçelerinde doğa yeşilin tüm tonlarına ev sahipliği yapıyor. Baharla birlikte açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor. Gelincik, papatya, alıç başta olmak üzere rengârenk açan çiçekler, doğaya güzel koku yayarken aynı zamanda eşsiz bir tabloyu da ortaya çıkardı. Bölgede yürüyüş yapanlar da hatıra fotoğrafı çektirerek, ortaya çıkan güzelliği ölümsüzleştiriyor. Diğer yandan açan dağ laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.



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