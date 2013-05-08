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Yaşam

Kayıp uzman çavuşun cesedi bulundu

Hakkari'de dereye düşen uzman çavuş Gökhan Günbey'in cenazesi, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu

08 Mayıs 2013 14:48

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen uzman çavuş Gökhan Günbey'in cenazesi bulundu.

Şemdinli’nin Derecik beldesi Gelişen köyü yakınlarından geçen Hacıbey Deresi üzerine kurulu teleferiğin halatını kestiği esnada suya düşen uzman çavuş Günbey'i arama çalışmaları bugün de devam etti.

Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile Van ve Hakkari'deki ekiplerin katılımıyla sabah erken saatlerde gerçekleşen çalışmalara köylüler de destek verdi.

Ekiplerin, derede bot ve dalgıçlarla yaptığı arama sonucu Günbey'in cenazesi, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.

Sudan çıkarılan cenazenin, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi.

Şemdinli 34. Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerinin, ilçeye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik beldesi Gelişen köyü yakınlarından geçen Hacıbey Deresi üzerine kurulu teleferiğin kaçakçılık amacıyla kullanıldığını belirlemesi üzerine, 5 Mayıs'ta bölgeye giden uzman çavuş Gökhan Günbey, teleferiğin halatını kestiği esnada dengesini kaybederek suya düşmüştü.

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