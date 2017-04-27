Kayıp dağcı 47 gün sonra kurtarıldı

Himalayalarda kız arkadaşıyla birlikte kaybolan 21 yaşındaki Tayvanlı amatör dağcı, 47 gün sonra canlı olarak bulundu.

Arama - kurtarma ekipleri Liang Sheng Yueh'i yaklaşık 2.600 metre yükseklikte bir vadide buldu.

Liang'ın 19 yaşındaki kız arkadaşı Liu Chen Chun ise Liang'ın bulunmasından üç gün önce hayatını kaybetmişti.

Liang, Nepal'in Katmandu kentindeki Grandee Uluslararası Hastanesinde tedaviye alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Liang'ın tedavisini yürüten doktor Sanjaya Karki, BBC Nepal Servisi'ne yaptığı açıklamalarda "Yavaş konuşuyor. Kız arkadaşının üç gün önce öldüğünü söyledi. Herhangi bir travma yaralanması geçirmemiş. Ancak vücudunda çeşitli yaralanmalar vardı" dedi.

Dağcı Liang'ın Himalayalarda kaybolmasının ardından geçen 47 gün içerisinde 30 kilo verdiği ve bulunduğunda bir ayağının tamamen kurtçuklarla kaplı olduğu belirtildi.

Liang'ın su içip tuz yiyerek hayatta kalmayı başardığı tahmin ediliyor.

Tayvan'da üniversite birinci sınıf öğrencileri olan Liang ve kız arkadaşı Liu, Şubat ayında tatil için Nepal'e gitmişlerdi.

İkili son olarak 9 Mart'ta Dhading kentinde görülmüşlerdi. O gün yoğun kar yağışına rağmen Liang ve Liu tırmanışa gitmişti.

10 Mart'ta iki amatör dağcının geri dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama - kurtarma çalışmalarına katılan Madhav Basnet, BBC'nin sorularını yanıtlarken, "Büyük ihtimalle kaygan bir yamaçtan düşmüşler. Görünüşe göre mağara benzeri bir kaya oluşumu içerisinde mahsur kalıp dışarı çıkamamışlar" dedi.