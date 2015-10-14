'Kavgam'ın yeni versiyonları hazırlanıyor



Fransa’nın önde gelen yayınevlerinden Fayard, Hitler’in kitabının bilimsel ve ayrıntılı versiyonu için 2011 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Kitabın Almanca’dan Fransızca’ya çeviri aşamasında olduğunu belirten yayınevi, Fransız ve yabancı tarihçilerden oluşacak bir komitenin de bilimsel eleştiri bölümünü hazırlayacağını bildirdi. Kitabın 2016 sonuna doğru Fransa’da yayımlanması bekleniyor. Satıştan elde edilecek gelirin ise Yahudi soykırımının anılmasıyla ilgili faaliyet gösteren vakıflara verileceği söyleniyor.

Kitap Fransızcaya ilk olarak 1934 yılında çevrilmiş ve o dönem Alman karşıtı milliyetçi gruplara yakınlığıyla bilinen “Les Nouvelles Editions Latines” adlı yayınevi tarafından basılıp dağıtılmıştı. Ancak Hitler, kitabın kendisinden habersiz çevrilip Fransa’da dağıtılmasına karşı Fransız mahkemelerine başvurup kazanmış, sonradan kitabın Fransız karşıtı bölümlerinin kaldırılarak Fransa’da yayımlanmasına onay vermişti. Böylelikle Fransızca versiyonda kitabın orijinal metninde yer alan “Emperyalist Fransa ulusu Almanya’nın ölümcül düşmanıdır” cümlesi kaldırılmış, yerine “Almanya ile Fransa arasındaki sınır değişmez biçimde belirlenmiştir. Hukuken eşit olan Fransız ve Alman halkları bundan böyle birbirlerini ezeli düşman olarak görmekten vazgeçip, karşılıklı saygı duymalılar” cümlesi eklenmişti.

Fransa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele eden birçok kuruluşun talebine rağmen kitabın satışı yasaklanmadı. Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Derneği LICRA, 1972 yılında yürürlüğe giren ırkçılıkla mücadele yasasını temel alarak, kitabın Fransa’da yasaklatılması amacıyla 1970’li yılların sonlarına doğru yasal süreç başlattı. Bu süreç Paris İstinaf Mahkemesi’nin 11 Temmuz 1979 tarihinde açıkladığı kararla sonuçlandı. Mahkeme, yasaklatılma talebine olumlu yanıt vermedi ancak kitabın “Avrupa ve Fransız Cumhuriyeti’nin demokratik değerleriyle kesinlikle bağdaşmadığının” vurgulandığı bir eklemeyle yeniden basılmasına hükmetti. Fransa’da kitabın yayın haklarını elinde bulunduran Les Nouvelles Editions yılda 300 ile 500 arası sattığını söylüyor. Eserin kitapçıların vitrinlerinde bulundurulması, mağaza içinde ön planda tutulması ve tarih kitapları reyonu dışında satılması da yasak.

“Kavgam”, Hitler tarafından, 1923 yılındaki darbe girişimi nedeniyle vatana ihanetten hapis yattığı 1923-1924 yıllarında cezaevinde yazılmış, kitabın daha ideolojik olan ikinci bölümü ise 1926 yılında yayımlanmıştı. Kitap, Hitler 1933 yılında iktidara gelmeden yüz binlerce satmış, iktidarı döneminde 12 milyon adet basılıp dağıtılmış, birçok yabancı dile de çevrilmişti.

Bavyera eyaletinde de çalışmalar yürütülüyor

Savaş sonrası kitabın yayın hakları ABD tarafından, Hitler’in resmi ikametinin bulunduğu Bavyera eyaletine devredilmişti. Yasalar gereği yayın hakları 31 Aralık 2015 tarihinde Bavyera eyaletinin elinden çıkıyor. Eyalet, bu tarihten sonra kitabın yeni baskılarına ve tercümesine yasal olarak engel olamayacak. Olamayacağı için de kitabı, Nazi liderinin tezlerini kırıcı ve bu tezleri “saçma” gösterici eklerle, başkaları yayımlamadan kendisi yayımlama kararı aldı. Bu konuda 2012 yılından bu yana hazırlık yapan Bavyera eyaleti, uzun tartışmalar ve ülkedeki Yahudi cemaatiyle uzlaşı sonrası, 2016 yılı başlarında kitabın bilimsel, açıklamalı ve ayrıntılı versiyonunu satışa sürmeye hazırlanıyor. Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü tarafından hazırlanan bu versiyonda, kitabın 780 sayfalık orijinal 27 bölümüne ek olarak araştırmacı ve tarihçilerin hazırladığı bin 200 sayfa yorum yer alacak. Bavyera makamları, amaçlarının, kitabı “ideolojik bir efsane olmaktan çıkarmak” olduğunu söylüyor.

Mutlak ırkçılık adına milyonlarca insanı ölüme sürükleyen, devlet programına dönüşen, bir ulus tarafından zımnen kabullenilmiş 800 sayfalık bir ideoloji, her ne kadar birçok uzman tarafından “saçma” olarak kabullenilmese de, uyarıcı eklerle yayımlanmasının, yasaklanıp ilgi odağı olmaya devam etmesinden daha uygun olacağı düşünülmekte.