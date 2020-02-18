Tahliyesi beklenen Osman Kavala hakkında verilen gözaltı kararını hukukçular nasıl yorumladı?

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Gezi davasından beraat eden Osman Kavala'nın tahliyesi beklenirken, başka bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmesine hukukçular tepki gösterdi.

CHP İl Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Doğuşcan Aydın Aygün konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında soruşturma numarasını yazmamış olması konuyu açıklıyor. Demirtaş sürecinin benzerini Kavala’da görüyoruz. AİHM kararını boşa düşürmek için kanunu dolanarak süreç yürütülmüş oluyor" dedi.

Duruşmayı izleyen CHP Milletvekili ve hukukçu Sezgin Tanrıkulu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kavala tutukluyken ifadesini alabileceğini, tahliye kararının verildiği günü beklemesinin manidar olduğunu söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da seslenen Tanrıkulu "Bu işlemde imzası olan hakim savcılar hakkında işlem yapılmazsa HSK da bu karara ortaktır" dedi.

HDP Milletvekili ve hukukçu Prof. Mithat Sancar da gözaltı kararının devlet katındaki iktidar çatışmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Sancar "Kötü, eksik, yanlış bir yargı değil çünkü bu bir yargı değil. İktidar bloku içerisinde çeşitli güçlerin kavgasını yansıtıyor" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Osman Kavala hakkında alınan gözaltı kararı tamamen hukuksuzdur! Yargıda egemen olan Pelikan grubunun meydan okuması ile karşı karşıyayız! FETÖ’den öğrendiklerini uyguluyorlar! Yeni FETÖ! Lanet olsun! Yargıyı tamamen yok ettiler!.." diyerek karara tepki gösterdi.

Karara tepki gösteren bir diğer isim olan Prof. Yaman Akdeniz de, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atilla Taş ve Murat Aksoy'a yaptığını şimdi de Osman Kavala'ya yapıyor ve tahliye edilmeden tekrardan gözaltına alacaklar. AİHM baskısından da böylece kurtulmuş olacaklar. Tahliye eden yargı da bağımsız, gözaltını veren de" ifadesini kullandı.