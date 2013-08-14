Katy Perry'nin yeni şarkısı çalıntı mı?

Katy Perry, Ekim’de çıkacak yeni albümünden ilk şarkısı ‘Roar’u yayınlandı. Ancak yeni single’ın başka sanatçıya ait bir şarkıya benzerliği ‘çalıntı mı?’ tartışmasını başlattı.



ABD’li şarkıcı Katy Perry, hayranları tarafından merakla beklenen yeni albümünden ilk şarkısını yayınladı.

Şarkının hacker’lar tarafından internete sızmasıyla zor günler geçiren Perry, Pazartesi günü özel bir kliple yeni single’ını hayranlarıyla paylaştı. Ancak Perry’nin başındaki kara bulutlar henüz dağılmadı. Şarkıcı şimdi de çalıntı şarkı iddialarıyla karşı karşıya.

Perry’nin 'Roar' adlı şarkısı Sara Bareilles’in Mayıs ayında yayınladığı 'Brave' şarkısına benzerliğiyle dikkat çekti. Perry, Mayıs ayında Bareilles’in şarkısını ‘Seni Seviyorum’ mesajıyla Twitter'da paylaşmıştı.

İki şarkı arasındaki benzerliğin özellikle ya da izin alınarak yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Katy Perry’nin plak şirketi iddialara henüz yanıt vermedi.