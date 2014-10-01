Katalanlar pes etmiyor



9 Kasım'ı bağımsızlık referandumunun düzenleneceği tarih olarak belirleyen Katalonlar, Anayasa Mahkemesi'nin referandumu durdurma kararına tepkili. Barcelona'da dün yağmur altında toplanan göstericiler, “Oy kullanacağız”, "Bağımsızlık" sloganları atarken, Katalonya Özerk İdaresi'nin bulunduğu meydanda çok sayıda Katalonya bayrağı dalgalandı. El Pais gazetesinde yer alan habere göre, en az 5 bin kişinin katıldığı protestoda Barcelona'daki Sant Jaume Meydanı göstericilerle doldu taştı.

İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya hükümetinin itirazını kabul ederek, referandumun mahkemenin nihai kararı belli olana kadar durdurulmasına hükmetmişti. Katalan yetkililer ise İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri ve ekonomik anlamda en güçlü bölgelerinden olan Katalonya'yı İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşturacak referandumun yapılması konusunda ısrarcı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, mahkemenin kararına saygı göstereceklerini dile getirse de hükümetin itirazını 6 saat içerisinde karara bağlayan mahkemenin ‘ışık hızıyla' hareket ettiği eleştirisini getirdi. Mas, kabinenin ilk etapta referandum hazırlıklarını durduğunu açıkladı. Yönetim Sözcüsü Francesc Homs de yasağa itiraz edeceklerini söyledi.

Krizle mücadele eden İspanya hükümeti, Katalonya'nın bağımsızlık planının anayasayı ihlal ettiği görüşünde. Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararını vermek için önünde beş ay süresi bulunuyor.