Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurdu (3)

DEVRİLEN DİREK SERAYI VE İÇİNDEKİ ÜRÜNLERİ YAKTI

Kumluca\'da dün öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur tarım alanlarında zarara neden oldu. İlçe genelindeki bazı seralarda hasar meydana gelirken, saat 23.00 sıralarında Beykonak Mahallesi\'ndeki bir ahşap elektrik direği şiddetli rüzgarın etkisiyle ortasından kırılarak Ramazan Deniz\'e (32) ait naylon seranın üzerinde devrildi. Direkteki tellerden seranın demir iskeletine geçen akım üzerindeki naylon örtünün erimesine neden oldu. Eriyen naylonlar da serada dikili patlıcanların üzerine akarak zarar verdi. Haber verilmesi üzerine gelen elektrik dağıtım şirketi akımı kesti.

\'2 DÖNÜM SERAM VE ÜRÜNLERİM YANDI\'

Ramazan Deniz, şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte bir ara elektriğin kesildiğini ve bir daha gelmediğini söyledi. Ramazan Deniz, \"Gece gelip, baktığımda elektrik direğinin seramın üzerine devrildiğini gördüm. Elektrik akımı olabilir diye seraya yaklaşmadım. Firmaya başvurdum. Gelip elektriği kestiler. Daha önce bu ahşap direklerin yenilenmesi konusunda başvurdum. 1 aydan beri gelip ilgilenen olmadı. 2 dönüm seram ve ürünlerim yandı, zararımın karşılanmasını istiyorum\" dedi.

\'ÜRÜNLERİ VE SULAMA SİSTEMİNİ YAKMIŞ\'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe de \"Ahşap direk rüzgardan dolayı kırılmış, seranın üzerine devrilmiş. Seranın çatısı da demir olunca şase yapmış, seranın tümüne dağılmış. Seranın üzerindeki plastik yanmış. Yanan plastik seranın içindeki ürünleri ve sulama sistemini yakmış. Bu olayın tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır\" diye konuştu.

Ramazan Deniz zarar gören serasının tamir edilmesi için çalışmaya başlarken, olayla ilgili Kumluca Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yürütüyor.



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)



FOTOĞRAFLI