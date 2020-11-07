Kasımpaşa kaçtı, Antalyaspor uzatmada yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ve Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa Koita ve Hajradinovic'le 2-0 öne geçerken, Antalyaspor Veysel ve Sidney Sam'in golleriyle beraberliği yakalayarak, bir puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın önemli anları

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Hodzic’in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.



7. dakikada Aytaç’ın pasında sol tarafta topla buluşan Hodzic’in ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



8. dakikada Yusuf’un sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



41. dakikada Aytaç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Veysel’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



55. dakikada Bünyamin’in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Orgill’in kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Sidney Sam meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol daha sonra VAR kararıyla faul sebebiyle iptal edildi.



65. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içine açtığı ortada Hodzic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



72. dakikada Nuri’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada Veysel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



90+2. dakikada Eren’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Sidney Sam’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Yusuf (Ahmet dk. 89 ), Hajradinovic, Hodzic (Varga dk. 66 ), Koita (Karius dk. 83 )

Teknik Direktör: Hakan Coker



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri (Ersan dk. 90+6 ), Fredy, Mert (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 ), Podolski, Sam, Orgill (Eren dk. 72 )

Teknik Direktör: Sedat Karabük



Goller: Koita (dk. 8), Hodzic (dk. 65) (Kasımpaşa), Veysel (dk. 72), Sidney Sam (dk. 90+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadiku, Tırpan, Haddadi (Kasımpaşa)