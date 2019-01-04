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Spor

Kasımpaşa iki transferi açıkladı

Heintz daha önce Sarpsborg'da forma giyiyordu

04 Ocak 2019 17:58

Kasımpaşa Kulübü, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i kadrosuna kattı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Tobias Heintz, 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Azad Toptik de imzaladı

Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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