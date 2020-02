Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır

Mustafa Denizli: \"Daha iyi şeyler başarmak için her şeyi yapacağız\"

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Antalyaspor ile yarın kendi sahalarında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:15\'de başladı ve 1.5 saat sürdü. Oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, 5\'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında futbolcular antrenmanı yarı sahada taktiksel çift kale maç ile sürdürdü. Çalışmalar soğuma hareketleri ile sona erdi.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü ile ayrı olarak çalıştılar. Daha sonra yapılan çalışmalarda da değişimli olarak kaleye geçtiler.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili katılmadılar.

MUSTAFA DENİZLİ: \"DAHA İYİ ŞEYLER DE BAŞARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ\"

Antrenmanda açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, maçla ilgili olarak şunları söyledi;

\"Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip. Zaten puan cetvelindeki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular bulunduruyor. Takımın başında da çok değerli bir teknik adam (Bülent Korkmaz) var. Kendisi uzun yıllar birlikte çalıştığım, kardeşimiz yer alıyor. O\'nun başarılı grafiği beni de mutlu ediyor. Tabii ki en büyük mutluluk verici şey, benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyi şeyler de başarmak için her şeyi yapacağız.

