Kaşıkçı dosyasının iadesinden üç hafta sonra: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor"

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2 Ekim 2018'de muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen bir ekip tarafından öldürülmesinin ardından soğuyan Suudi-Türkiye ilişkileri, ısınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu perşembe günü Riyad'ı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

İngiliz haber ajansı Middle East Eye'ın Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu'ya konuşan üç kaynak, ziyaretin perşembe günü için planlandığını; ancak planlama problemleri nedeniyle gelecek aya sarkabileceğini belirtti.

7 Nisan'da Türkiye, Kaşıkçı dosyasını "sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceği ve ifadelerinin alınamayacağı" gerekçesiyle, cinayet için dava sürecinin çoktan sona erdiği Suudi Arabistan'a devretmişti.

MEE'ye konuşan bir kaynak, Suudi Veliaht Prens Muhhamed bin Selman'ın Erdoğan'ın ziyaretini "Kaşıkçı konusunu tamamen kapamak için kullanacağını" iddia etti. "Selman için konu tamamıyla Kaşıkçı. Bu konuda takıntılı, onun için kişisel bir mesele" diyen kaynak, "Veliaht prens olaya Amerika'nın dahil olmasından ve konuyu ilk günlerde kapamamasından Erdoğan'ı sorumlu tutuyor" dedi.