KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İKİ SUUDİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA)

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens\'in eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Cinayetle ilgili hem İstanbul’da, hem de Suudi Arabistan’da soruşturma yürüyor.



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