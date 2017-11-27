Karton ve naylon barakada yaşam mücadelesi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kimsesi olmayan 50 yaşındaki Hüseyin Arıcı, boş araziye naylondan, kartondan ve tahtadan yaptığı 8- 10 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını ve kaymakamlığın 3 ayda bir yaptığı yardımla geçinmeye çalıştığını söyleyen Arıcı, \"Bel fıtığım var, dizlerimde romatizma, kalp damarlarımda tıkanıklık var. Çarem yok, ne yapayım, gidecek yerim de yok\" dedi.

Manavgat\'ın Kavaklı Mahallesi\'nde boş bir araziye kurduğu 8- 10 metrekarelik, duvarları ahşap ve naylon, tavanı karton kaplı, elektriği ve suyu olmayan barakada birkaç parça eşyayla yaşamaya çalışan Hüseyin Arıcı, bir yandan da astım, nefes darlığı, kalp ve romatizma gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Hastalandığı 5- 6 sene öncesine kadar hamallık yaptığını anlatan Hüseyin Arıcı, hastalandıktan sonra çalışamadığını, kira ödeyecek, barınacak yeri olmadığını ve kimi kimsesi olmadığı için barakada yaşadığını söyledi.

Rahatsızlandığı için çalışamadığını, çevreden topladığı parçalar ve vatandaşların yardımlarıyla kendine bir baraka yaptığını anlatan Hüseyin Arıcı, daha önceleri kaldığı yerden, belediyenin inşaat yapacağı gerekçesiyle çıkartıldığını kaydetti. Barakasını önce Çakal Deresi mevkiine taşıdığını, ancak ağaçların gölgesinden duramadığını dile getiren Arıcı, \"Barakayı daha sonra hayvan pazarının yanına getirdim, orada da kurban gübresi var, kokudan duramadım. Nefes darlığım var, evin içine sindi. Burada da çamların gölgesinden duramıyorum sabaha kadar\" dedi.

\'SOĞUKTAN UYUYAMIYORUM\'

Soba yaktığını ancak barakanın kenarları açık olduğu için içerisinin soğuk olduğunu anlatan Hüseyin Arıcı, \"Sobayı yakıyorum, 10 dakika sonra bana mı yanıyorsun demiyor. Barakanın her tarafında kırık yerler var, burada da naylon serili. Soğuğu alıyor. Güneş görür bir yerde olsa yine bu kadar olmaz, güneş görmediğinden buz gibi. Hiç ısınmıyor. Sabaha kadar soğuktan uyuyamıyorum, başım ağrıyor, belim ağrıyor. Burada duramıyorum\" diye konuştu.

\'NE YAPAYIM, ÇAREM YOK\'

Son bir aydır kulaklarında da ağrı olduğunu, doktora gittiğini ancak ilaçları 35 lira tuttuğu için parasızlıktan alamadığını söyleyen Arıcı, şöyle konuştu:

\"Çalışamıyorum, bel fıtığım var, dizlerimde romatizma var, kalp damarlarımda tıkanıklık var. Çarem yok, ne yapayım, gidecek yerim de yok. Kira ödeme gücüm yok. Hastalanmadan önce kamyonlarda hamallık yapardım, gübre götürüyordum, çalışabiliyordum o zaman. Ekmeğimi getiriyordum, şimdi rahatsızlığımdan dolayı çalışma durumum, sağlığım kalmadı.\"

KAYMAKAMLIKTAN 3 AYDA BİR YARDIM

Manavgat Kaymakamlığı\'ndan 3 ayda bir 1000 TL yardım aldığını aktaran Arıcı, \"Aldığım para yetmiyor. İlaca mı vereceğim, hapa mı vereceğim? Bir doktora gidiyorum zaten 4- 5 rahatsızlık var. Hangi birine yetişeyim? Burada ne bulursam yiyorum. Bazen çorba yapıyorum, çay yapıyorum, peynir filan alıyorum marketten yiyorum\" dedi.

Barakada elektrik ve suyun olmadığını da kaydeden Hüseyin Arıcı, \"Yetkililer belki biri sesimi duyar da yardım eder diye bekliyorum\" diye konuştu.



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