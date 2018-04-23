KARTAL'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal?da coşkuyla kutlandı. Kartal Meydanı?nda buluşan minikler, belediye kreşlerinin hazırladıkları gösterileri izledikten sonra yüz boyama, maske, palyaço, şişme oyun parkı ve atölyeler ile doyasıya eğlendi.

Kutlamalar, Neyzen Tevfik Meydanı?ndan yürüyüşle başladı. Kartallı çocukların ve velilerinin oluşturduğu kortej, büyük coşkuyla Kartal Meydanı?nda bulunan etkinlik alanına geldi. Burada buluşan minikler, Kartal Belediyesi kreşlerinin hazırladıkları gösterileri izledikten sonra yüz boyama, maske, palyaço, şişme oyun parkı ve çeşitli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Kartal Meydanı?nda yapılan kutlamanın dışında ilçe genelinde 7 ayrı mahallede sokak şenlikleri düzenlendi.

\"23 NİSAN ATATÜRKSÜZ OLMAZ\"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, 23 Nisan\'ı şu sözlerle anlattı:

\"Atatürk, halkın egemenliğine ve kendi kendisine yönetmesine dayanan bu güzel günü çocuklara hediye etti. Çünkü Atatürk biliyordu ki bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak, çünkü Atatürk biliyordu ki çocuklar bu ülkenin temeli. Çocuklar bu ülkeyi diğer ülkelerle yarıştırabilecek bilinçli düzeylere gelecek diye o, eğitim seferberliğini başlattı. Atatürk?ün bize verdiği bu hizmetlerden dolayı 23 Nisan hiç Atatürksüz olur mu? Hiç Atatürk?ün ilkelerini yaşatmadan olur mu? İşte Kartal Belediyesi de Atatürk?ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için Kartal?ın yaklaşık 14 kreşinde çocuklarını Atatürk?ün gösterdiği hedefle yetiştiriyor. Büyük Atatürk?ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti?ni koruyan ve kollayan bu genç çocuklarımıza imkân ve olanak sağlayan Kartal Belediyesi?ne, siz değerli velilere yürekten teşekkür ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kortej yürüyüşü

-Kortejden bando ve çocuk detayları

-Etkinlik alanı sahne gösterileri

-konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan konuşması

-Detaylar

23.04.2018 - 15.43 Haber Kodu : 180423159