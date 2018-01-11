Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS\'ın Halefoğlu köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 22 ev, iş yeri ve ahırın çatısı uçarken, elektrik direkleri de kırıldı. Çok sayıda kişi geceyi dışarıda geçirirken, kabus dolu anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Halefoğlu köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 17 ev, 2 samanlık,1 işyeri ve 2 ahırın çatısı uçtu. Sac tabakalar metrelerce uzağa düşerken, bazı evlerin de duvarları yıkıldı. Elektrik direklerinin de kırıldığı köyde geceyi uykusuz geçiren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Köye gelen Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar oluşan evlerde incelemelerde bulundu. Köylülerden Rabia Kaskurt, şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinin çatısının uçtuğunu belirterek şöyle dedi:

\"Dün akşamdan itibaren rüzgar vardı. Saat 02.00 gibi baktık bu afet geldi. Öyle bir rüzgar geldi ki dışarıya bir çıktık baktık çatı yoktu. Kimse dışarıya çıkamadı. Cam, kapı açamıyorduk bir afetti, bizim başımıza geldi. Keşke hiç olmasaydı bu soğukta tipide biz dışarıda kaldık. Ne yapacağız ne edeceğiz.\"

Köylülerden Aziz Bozkurt ise gece şiddetli rüzgar nedeniyle evin çatısının uçtuğunu ve korku dolu bir gece yaşadıklarını ifade ederek, \"Öyle bir hal olduk ki kendimizi kaybettik. Çoluk çocuk hepsi birbirine sarıldı ağlaşmalar oldu. Ben şok oldum kapılar camlar açılmaz oldu, deprem bile böyle değil. Demir direkler gitti geldi bazı direkler kırıldı. 88 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Dondurucu soğukta dışarıdayız, yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Köyde incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da şunları söyledi:

\"Halefoğlu köyünde aşırı rüzgardan dolayı çatılarda tahribatlar oluşmuş yaklaşık 15-20 tane evde hasar var. Sayın Valimiz Rahmi Doğan\'ın talimatıyla 2 ekip olarak bölgeye gelerek çalışma yaptık. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı\'na göndereceğiz. Acil yardım ödeneği talep edeceğiz. Bunlar geldikten sonra vatandaşlarımıza dağıtacağız. Can kaybı ve yaralanma yok, tekrar etmemesini arzuluyoruz.\"

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