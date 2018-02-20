Karşıyaka'ya gençlik aşısı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 11 maça düşme hattında giren Karşıyaka\'da kulübe büyük mali destek veren Folkart Yapı ve Yaşar Holding\'le şirketleşme görüşmelerini sürdüren yeni yönetim, transfer yasağının açılamama ihtimaline karşı da önlem alıyor. Eski futbolculardan Ofoedu\'nun alacağı nedeniyle geçen sezon gelen 2 dönem A takım ve altyapıya transfer yasağının son bulması, Shukurov, Kovalchuk, Juninho\'nun paralarının ödenip bu dosyalardan gelecek puan silme ile transfer yasağı tehlikesinin ortadan kalkmasıyla altyapısını güçlendirme harekatına girişen Karşıyaka, Ege ve Türkiye\'yi tarayıp U19 takımına 5, U17 takımına 7, U16 takımına 8, U15 takımına 10, U14 takımına da 8 olmak üzere 38 takviye yaptı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde bu oyuncuların kalacağı altyapı lojman ve binası, yöneticilerden Hasan Çelik\'in desteğiyle baştan aşağı yenileniyor. Yetenekli genç futbolcuları A takıma hazırlayacak Karşıyaka, altyapıda eski futbolculardan Tayfun Yungul sorumluluğunda bir yönetim kurdu. Devre arasında Can Erdem ve Ali Say\'ın ayrılmasıyla iyice alternatif sıkıntısı çeken transfer yasaklısı A takıma şimdiden altyapıdan takviye yapmaya başlayan Karşıyaka, geçen hafta Doğukan İnci ve Batuhan Altın\'a profesyonel lisans çıkardı. Eski kulüpleri Bucaspor ve Altınordu\'ya yetiştiricilik bedeli ödenerek profesyonel yapılan 19 yaşındaki forvet Doğukan, Hacettepe önünde 24 dakikada sahada kalarak Mahmut\'un golüne asist yaptı. Karşıyaka, U19 takımından birkaç genci daha A takıma alacak.

DİVANA BÜYÜK GÖREV

Karşıyaka yönetimi, kulübe yıllardır yapılması beklenen statla ilgili süreci takip etmesi için Fatih Diniz başkanlığındaki divan kuruluna görev verdi. Diniz ve divan, statla ilgili görüşmeleri yürüterek açılan davalara da müdahil olacak. Divanın görüşmelerinde karar ve imza yetkisi ise yönetimde olacak. Yıllardır tartışılan Yalı\'daki stat arazisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın ikinci kez yaptığı imar planı değişikliğine askı sürecinin son gününde itiraz dilekçesi veren 51 şahıstan 7\'si, itirazlarının kabul olmaması üzerine geçtiğimiz 20 Ocak\'ta dava açmıştı. İdare mahkemesinde görülecek davada imar planının iptali isteniyor. İlk olarak Ocak 2014\'te yapılan ihalesi geçen yıl 15 Haziran\'da yenilenip sembolik temeli 9 Eylül\'de atılan stadın inşaatı için yeni dava sürecinin sonuçlanması beklenecek.