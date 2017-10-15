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Spor

Karşıyaka'da operasyon kapıda

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Ekim 2017 18:04

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta büyük umutlarla gittiği Gümüşhanespor deplasmanından da 5-0\'lık hezimetle dönen düşme hattındaki Karşıyaka\'da yönetim, kötü gidişi durdurmak için takıma ceza kesmeye hazırlanıyor. Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda performansı yetersiz olan bazı isimlerin kadro dışı bırakılması düşünülüyor. Futbolculara para cezası da kesilmesi gündemde. Ligde 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, grupta 6 haftadır, deplasmanlarda ise 11 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Kaf-Kaf\'ta şimdiden 3. Lig\'e düşme korkusu hissedilmeye başladı.

Eski futbolculardan Banahene\'nin ödenmeyen alacağı nedeniyle FIFA tarafından kesilen 3 puan silme cezası Futbol Federasyonu tarafından puan tablosuna işlenen Karşıyaka\'nın Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemediği için de 3 puanı silinecek. Şu an 6 puandan 3 puana gerileyen Kaf-Kaf, lisans cezası da tabloya yansıtılınca puansız son sıraya demir atacak. Yeşil-kırmızılıların kurtuluş hattıyla arasında şimdiden 6 puan fark olacak. Banahene\'yle geçen hafta alacağı konusunda anlaşma sağlayan Başkan Mutlu Altuğ, FIFA\'nın verdiği cezayla ilgi itirazda bulunulan CAS\'ın kararını bekliyor.

3 sezon sonra 5 yedi

KARŞIYAKA, 5-0\'lık son mağlubiyeti 2014-15 sezonunda aldı. O sezon TFF 1. Lig\'de son haftalarda iddiasız kalan Kaf-Kaf, 17 Nisan 2015\'te Altınordu\'ya, 10 Mayıs 2015\'te ise Boluspor\'a 5-0 yenildi. Yeşil-kırmızılı ekip 3 sezon sonra ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü.  

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