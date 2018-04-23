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Spor

Karşıyaka'da gençlerden kötü prova

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

23 Nisan 2018 18:05

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'tan 3. Lig\'e düşmesi kesinleştikten sonra altyapıdan gençlere tecrübe kazandırmaya çalışan Karşıyaka, ilk provada umduğunu bulamadı. Kaf-Kaf\'ın A takım seviyesinde şans bulan Mahir, Namık Barış, Görkem Ali, Abdullah Cihan, Batuhan ve Ersagun takviyeli kadrosu, Konya Anadolu Selçukspor\'a 3-0 mağlup oldu. Rakibine 60 dakika boyunca direnen yeşil-kırmızılı ekip, ardından yarım saat içinde gelen 3 gole engel olamadı. Geçen hafta teknik direktör Cihat Arslan\'la yollar ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar Altyapı Sorumlusu Erol Özgür\'ün takımı devraldığı Karşıyaka, ligi İzmir\'de seyircisiz oynayacağı Fethiyespor ve deplasmandaki Kırklarelispor maçlarıyla tamamlayacak.
ALTYAPIDA ŞENLİK VAR
KARŞIYAKA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı basketbol altyapısının düzenlediği şenlikle kutladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde kurulan eğlence parkurlarında eğlenceli vakit geçiren çocuklar, organizasyona katılan Pınar Karşıyakalı oyunculardan imza toplayıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin de katıldığı şenlikte veliler için de çeşitli standlar kuruldu.

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