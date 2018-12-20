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Spor

Karşıyaka'da Çıvgın'ın koltuğu sallantıda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilgi alıp 11 haftada 4 galibiyette kalan, FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda da evinde salonu dolduran taraftarı önünde Würzburg'la çıktığı liderlik mücadelesini uzatmada

20 Aralık 2018 16:53

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 3 yenilgi alıp 11 haftada 4 galibiyette kalan, FIBA Europe Cup 2\'nci Tur I Grubu\'nda da evinde salonu dolduran taraftarı önünde Würzburg\'la çıktığı liderlik mücadelesini uzatmada 96-87 kaybeden Pınar Karşıyaka\'da antrenör Özhan Çıvgın, tepkilerin odağında.
Yeşil-kırmızılılarda ligde iç sahadaki mağlubiyetlerin ardından Çıvgın\'a tepki gösteren taraftarlar, Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde alınan son yenilgi sonrası genç çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Gailius ve Berk\'in sakatlıkları nedeniyle dar rotasyonla mücadele eden İzmir ekibi, bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkaran Alman rakip önünde son bölümde öne geçip avantaj yakalamasına rağmen Marei\'nin de 5 faul alarak çıkmasıyla mağlubiyete engel olamadı. 
Karşıyaka, Avrupa\'da üst üste 2 maçını daha evinde oynayıp son 16\'ya kalmak için avantaj elde etmeye çalışacak. 

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