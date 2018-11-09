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Spor

Karşıyaka saha saha geziyor

İZMİR, (DHA) -  SELÇUK Yaşar Tesisleri'ndeki sahasına ara ekim yapılan TFF 3'üncü Lig 2'nci  Grup ekibi Karşıyaka, antrenmanlar için farklı yerlere taşınıyor

09 Kasım 2018 14:32

İZMİR, (DHA) - 
SELÇUK Yaşar Tesisleri\'ndeki sahasına ara ekim yapılan TFF 3\'üncü Lig 2\'nci  Grup ekibi Karşıyaka, antrenmanlar için farklı yerlere taşınıyor. Deplasmanlarda sentetik çimde oynayacağı maçlar öncesi zemine alışmak için Çiğli\'deki tesislerinde altyapının kullanımında olan suni çim sahada çalışan Karşıyaka, bu hafta zorunlu olarak Bucaspor\'un Kaynaklar Tesisleri ve Foça Bağarası\'nda antrenman yaptı. Tesisteki zemin çalışmalarının ay sonuna kadar süreceği açıklandı. Deplasmanda geçen sezondan bu yana 12 maçtır kazanamayan yeşil-kırmızılılarda pazar günü Bergama Belediyespor\'la Bergama\'da oynanacak kritik 90 dakika öncesi Doğukan, Harun ve Metin sakat, Arif ise cezalı durumda.

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