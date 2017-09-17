Karşıyaka kahroldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladıktan sonra ilk yenilgisini Bandırmaspor deplasmanında, 1-0\'lık skorla alan Karşıyaka büyük üzüntü yaşıyor. Ligde liderliği devralan rakibinin 5 puan gerisine düşen yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Atilla Güneş, rahat kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini belirtirken karşılaşmanın hakemi Selim Özen\'e de tepki gösterdi. \"Ligde yukarıya doğru ivme yapabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz\" diyen Güneş, \"Oyunun hakimiyeti tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Hesaplarımızı galibiyet üzerine yapmıştık. 1 puanı düşünseydik rahatlıkla alabilirdik. Deplasmanda daha maçın ilk 20 dakikasında 3 net pozisyonu değerlendiremedik\" dedi.

Geçen sezondan bu yana süren dış sahadaki galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Kaf-Kaf\'ta Güneş, \"Maçın genelinde de 7-8 net pozisyonumuz vardı. Oyundan, istek, arzu ve mücadeleden çok memnunum. Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptı. Ama maalesef iyi oyuna 3 puan vermiyorlar. Kadro yapımızla maalesef ofansif anlamda oyuna hamle yapma şansımız az. Bu da bizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Şimdi kupa maçını değil ligdeki Niğde maçını düşünmek zorundayız, ardından Bugsaşspor\'la çarşamba günü karşılaşacağız. Bu iki maçta 6 puan almak zorundayız. Bandırma önünde rakibin gol attığı penaltıyla ilgili yorum yapmayacağım, gerçekten yazık. Rakibin yapamadığını hakem yaptı\" diye konuştu.

ESKİ DOSTLARDAN ÇELME

Karşıyaka, Bandırmaspor karşısında eski dostlara rakip oldu. Balıkesir temsilcisini yeşil-kırmızılılarda Atilla Güneş\'in sportif menajerlik yaptığı dönemde 2011-12 sezonunda görev yapan Mustafa Uğur çalıştırıyor. Bandırma\'nın kadrosunda eski Karşıyakalı Erhan Şentürk, Berkay Can ve Erdi Öner de bulunuyor. Maçta ev sahibi ekibin golünü de Mustafa Uğur döneminde Kaf-Kaf forması giyen Erhan Şentürk penaltıdan kaydetti.

PRİMLER BAŞKANDAN

Karşıyaka yönetimi, Bandırma maçı öncesi futbolculara geçen haftaki Silivrispor galibiyetinin 2\'şer bin TL tutarındaki primlerini kamp yapılan otelde dağıtarak moral aşılamaya çalıştı. Paranın büyük kısmını Başkan Mutlu Altuğ\'un ödediği, takımın sponsoru da olan Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan\'ın ise prime Silivrispor maçının tribün hasılatından 10 bin TL vererek katkı yaptığı öğrenildi. Deplasmana gelemeyen, yerine şube danışmanı Mutlu Çelik\'i gönderen Pehlivan\'ın primin kalan kısmını da daha sonra Altuğ\'a ödeyeceği iddia edildi.