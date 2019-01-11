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Spor

Karşıyaka filesinde 3 oyuncu kadro dışı

İZMİR, (DHA) Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

11 Ocak 2019 17:36

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka\'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. 
Yönetim tarafından yapılan açıklamada antrenör Tamer Çamlıbel\'in raporu doğrultusunda Simay Akdağ, Begüm Hepkaptan ve Elif Öner\'in sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtilerek, \"Bu süreçte oyuncuların maç tecrübelerini kaybetmemeleri adına sezon sonuna kadar başka takımlara kiralama opsiyonumuzu kullanabiliriz\" denildi. 
Yeşil-kırmızılılar, 3 voleybolcunun yerini altyapıdan yeni isimlerle dolduracak.

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