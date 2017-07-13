Karşınızda "Büyük Kırmızı Leke"

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'de bulunan NASA'nın Juno uzay aracı gezegenin "Büyük Kırmızı Lekesi"nin en ayrıntılı görüntülerini gönderdi.

NASA araştırmacılarından Scott Bolton,"Jüpiter'in bu karakteristik fırtınasının şu ana kadar çekilmiş en iyi fotoğraflarına sahibiz" dedi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın verilerine göre, artık Jüpiter'in karakteristik bir özelliği haline gelen ve büyük bir kırmızı leke olarak görülen fırtına 350 yıldan uzun bir süredir gezegen yüzeyinde yer alıyor.

Saatte en az 600 kilometre hıza ve 16 bin 350 kilometre çapa sahip olan fırtına, Juno'nun çektiği görüntülerde de büyük kırmızı bir leke olarak görülüyor.

Bilim insanları, fırtınanın bu kadar uzun süredir var olmasının nedeninin gezegenin gazdan oluşan yapısı olduğunu düşünüyor.

Dünya'nın aksine Jüpiter'de fırtınayı frenleyebilecek sert bir yüzey bulunmuyor. Ancak NASA'ya göre, "Büyük Kırmızı Leke" giderek küçülüyor.

Juno'nun salı günü Almanya saatiyle sabah erken saatlerde fırtınanın 9 bin kilometre üzerinden uçtuğu bildirildi.

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dpa, BS/BÖ