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Yaşam
Deutsche Welle

Karşınızda "Büyük Kırmızı Leke"

NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in "Büyük Kırmızı Lekesi"nin şu ana kadarki en ayrıntılı fotoğraflarını gönderdi. Büyük Kırmızı Leke, Dünya'dan daha büyük.

13 Temmuz 2017 22:58

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'de bulunan NASA'nın Juno uzay aracı gezegenin "Büyük Kırmızı Lekesi"nin en ayrıntılı görüntülerini gönderdi.

NASA araştırmacılarından Scott Bolton,"Jüpiter'in bu karakteristik fırtınasının şu ana kadar çekilmiş en iyi fotoğraflarına sahibiz" dedi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın verilerine göre, artık Jüpiter'in karakteristik bir özelliği haline gelen ve büyük bir kırmızı leke olarak görülen fırtına 350 yıldan uzun bir süredir gezegen yüzeyinde yer alıyor.

Saatte en az 600 kilometre hıza ve 16 bin 350 kilometre çapa sahip olan fırtına, Juno'nun çektiği görüntülerde de büyük kırmızı bir leke olarak görülüyor.

Bilim insanları, fırtınanın bu kadar uzun süredir var olmasının nedeninin gezegenin gazdan oluşan yapısı olduğunu düşünüyor.

Dünya'nın aksine Jüpiter'de fırtınayı frenleyebilecek sert bir yüzey bulunmuyor. Ancak NASA'ya göre, "Büyük Kırmızı Leke" giderek küçülüyor.

Juno'nun salı günü Almanya saatiyle sabah erken saatlerde fırtınanın 9 bin kilometre üzerinden uçtuğu bildirildi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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