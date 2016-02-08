Karnaval fırtına kurbanı



Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği kentlerde kutlanan ve her yıl renkli görüntülere sahne olan karnaval kutlamalarının fırtına uyarısı nedeniyle Mainz'ın ardından Düsseldorf'ta da iptal edildiği bildirildi.

Düsseldorf Karnaval Komitesi tarafından yapılan açıklamada karnavalın en renkli günü olarak bilinen Rosenmontag kutlamalarının bölgede etkili olması beklenen Ruzica fırtınası nedeniyle iptal edildiği, ancak daha uygun bir zamanda telafisinin yapılacağı kaydedildi.

Köln Karnaval Komitesi ise kentte kutlamaların iptal edilmediğini, ancak getirilen kısıtlamalarla devam edeceğini bildirdi. Essen ve Mülheim'da da hava muhalefeti nedeniyle geçitlerin iptal edildiği açıklandı.

‘Rosenmontag' olarak bilinen karnaval gününde siyasetçiler ve güncel gelişmelerin hicvedildiği geçit töreni büyük ilgi görüyor. Kül Çarşambası (Aschermittwoch) olarak bilinen çarşamba günü ise siyasi liderlerin verdiği mesajlarla karnaval kutlamaları sona erecek.