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Spor

Karius'tan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

17 Mart 2020 13:04

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un Koronavirüs salgını konusunda 'Kendisini Türkiye'de güvende hissettiği' ve sevgilisini de getirmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Alman file kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan Koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile Koronavirüsün en sert şekilde vurduğu İspanya'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

"Bütün ailemi getiririm"

Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. Almanya ve İngiltere'nin Koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi. Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.

 

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