Karius'tan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

Beşiktaş'ın Alman file kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan Koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile Koronavirüsün en sert şekilde vurduğu İspanya'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

"Bütün ailemi getiririm"