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Karius sevgilisinden ayrıldı iddiası

ABD'li modelin, ilişkisini uzak mesafeler yüzünden bitirdiği iddia edildi

12 Eylül 2018 19:11

İngiltere'nin Liverpool takımından Beşiktaş'a transferiyle dikkat çeken Loris Karius, gündemden düşmek bilmiyor. Alman basınına göre tecrübeli kaleci, bir süredir birlikte olduğu ABD'li manken sevgilisi Daniella Grace ile yollarını ayırdı.

Karius'la İstanbul'a gelen ABD'li modelin, ilişkisini uzak mesafeler yüzünden bitirdiği iddia edildi. İkilinin Instagram'da birbirlerini takibi bırakması da iddiaları güçlendirdi.

Karius: Bir daha kimseye yazmam

Öte yandan geçen hafta Instagram hesabından bir kadın sosyal medya fenomenine, "Merhaba, nasılsın" mesajını gönderen Karius'un bu hareketi, mesajı alan kişi tarafından Twitter'da paylaşılmıştı. Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı iddia edilmişti.

Alman kalecinin de, "İngiltere'de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" dediği aktarılmıştı.

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